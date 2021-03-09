Мужчину убило током в Шумилино

Мужчина погиб от удара током. Фото: pixabay

Житель Шумилино погиб от удара током, сообщили в Следственном комитете. По данному факту следователи проводят проверку.

Они установили, что днем 8 марта в городском поселке мужчина забрался в трансформаторную подстанцию. В итоге он получил смертельный разряд тока. В будке возникло короткое замыкание, затем вспыхнул пожар, тело мужчины обгорело.

Как сообщает БЕЛТА, его нашли работники предприятия, которому принадлежит подстанция. Они вызвали милицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего сейчас устанавливают.

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