Первый энергоблок БелАЭС 10 марта отключат от сети Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство энергетики Беларуси объявило о плановом отключении от сети первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, это будет сделано в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

«10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», – сказано в сообщении Минэнерго.

Там уточнили, что этот вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

Добавим, что первый энергоблок БелАЭС недавно уже был отключен от сети, это произошло 20 февраля, а 8 марта его вновь подключили.

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