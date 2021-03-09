Стало известно, сколько в Беларуси уже есть электромобилей, и почему они становятся головной болью для владельцев

Белорусы предпочитают покупать китайские электромобили, но потом... не могут их зарядить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что на март 2021-го года общее число официально зарегистрированных в Беларуси электромобилей составляет 2500 единиц, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти».

Кроме того, в национальном белорусском операторе сети электрозарядок Malanka констатируют, что каждый месяц в приложении регистрацию проходят примерно по 200 новых пользователей - владельцев электрокаров. А каждый день осуществляется в среднем по 250 зарядных сессий.

- В течение двух последних месяцев общее число зарядных сессий превысило 15 тысяч, - пояснили в пресс-службе.

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Здесь лидируют бюджетные китайские электромобили. Хотя после покупки владельцы сталкиваются с серьезным препятствием: китайские электроавто снабжены собственные зарядными стандартами (GB/T), а в Беларуси пока такой инфраструктуры нет и водителям приходится докупать переходники. Правда, часто (более чем в половине случаев из 10) зарядиться не получается и с их помощью. Именно этим в большей степени отличаются доступные китайские электромобили от более дорогих «собратьев» из Америки и Европы.

- Еще многие автолюбители приобретают несертифицированные переходники. А при зарядке такие устройства грозят, как минимум коротким замыканием, а как максимум блокировкой или даже загоранием электромобиля, - предупредили в «Белоруснефти».

Единственный разумный выход в таком положении - переоборудование разъема для зарядки в китайских электрокарах на разъем европейского типа на надежных СТО. А после этого, еще, на всякий случай, необходимо протестировать новый разъем на его безопасность на официальной ЭЗС.

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