Стало известно, сколько в Беларуси уже есть электромобилей, и почему они становятся головной болью для владельцев

Белорусы предпочитают покупать китайские электромобили, но потом... не могут их зарядить.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О том, что на март 2021-го года общее число официально зарегистрированных в Беларуси электромобилей составляет 2500 единиц, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти».
Кроме того, в национальном белорусском операторе сети электрозарядок Malanka констатируют, что каждый месяц в приложении регистрацию проходят примерно по 200 новых пользователей - владельцев электрокаров. А каждый день осуществляется в среднем по 250 зарядных сессий.
- В течение двух последних месяцев общее число зарядных сессий превысило 15 тысяч, - пояснили в пресс-службе.
Какие электрокары больше всего приходятся по вкусу (и кошельку) белорусам?
Здесь лидируют бюджетные китайские электромобили. Хотя после покупки владельцы сталкиваются с серьезным препятствием: китайские электроавто снабжены собственные зарядными стандартами (GB/T), а в Беларуси пока такой инфраструктуры нет и водителям приходится докупать переходники. Правда, часто (более чем в половине случаев из 10) зарядиться не получается и с их помощью. Именно этим в большей степени отличаются доступные китайские электромобили от более дорогих «собратьев» из Америки и Европы.
- Еще многие автолюбители приобретают несертифицированные переходники. А при зарядке такие устройства грозят, как минимум коротким замыканием, а как максимум блокировкой или даже загоранием электромобиля, - предупредили в «Белоруснефти».
Единственный разумный выход в таком положении - переоборудование разъема для зарядки в китайских электрокарах на разъем европейского типа на надежных СТО. А после этого, еще, на всякий случай, необходимо протестировать новый разъем на его безопасность на официальной ЭЗС.
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