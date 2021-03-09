В управлении культуры Мингорисполкома новый руководитель

В управлении культуры Мингорисполкома 9 марта назначили нового руководителя. Фото: СТВ

В Мингорисполкоме во вторник, 9 марта, назначили нового начальника управления культуры. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Начальником управления культуры Мингорисполкома стал Виталий Брель. До этого он работал заместителем главы администрации Московского района Минска. Мэр столицы Владимир Кухарев рассказал, что вопросы, связанные с культурой, всегда находились в центре внимания и от начальника профильного управления ожидается серьезная работа как по развитию, так и по повышению роли объектов культуры в городе.

Также был назначен и новый начальник технического управления Мингорисполкома. Им стал Олег Корзун. Перед ним была поставелена задача навести порядок в работе с объектами хозяйствования. В Минске не должно проводиться несанкционированных земельных работ, а согласованные раскопки должны выполняться с соблюдением сроком и последующим восстановлением благоустройства городских территорий. Для того, чтобы этого добиться, необходимо пересмотреть и ужесточить действующие регламенты.

СПРАВОЧНО:

Виталий Брель в 1996 году окончил Университет культуры, а в 2003 году – Академию управления.

С 1997 по 2000 годы являлся руководителем отдела по делам молодежи Первомайского района Минска. В 2000-2001 году Брель был главным специалистом по делам молодежи Минского горисполкома. С 2001 по 2002 годы – завотделом по делам молодежи Мингорисполкома, начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и делам молодежи Мингорисполкома. С 2003 года Виталий Брель стал начальником отдела по делам молодежи Минского горисполкома.

С 2011 года – начальник управления по делам молодежи Министерства образования.

До Бреля начальником управления культуры Мингорисполкома являлась Виталина Рудникова. Она на данной должности находилась с 2010 года.

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