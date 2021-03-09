Голос из народа: выбран представитель Беларуси на «Евровидении-2021»

Группа «Галасы ЗМеста» представит Беларусь на «Евровидении-2021». Фото: скриншот видео

Белтелерадиокомпания определилась с тем, кто представит Беларусь на популярном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году.

Там назвали эту группу голосом из народа.

«В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа! «Галасы ЗМеста» (Galasy ZMesta) – «Я научу тебя», – говорится в сообщении телерадиокомпании в Telegram-канале.

Сообщается также, что история группы началась около десяти лет назад в Барановичах: встретились музыканты одного из коллективов и городская команда КВН. Совместное творчество понравилось им, в итоге они решили создать группу. Сначала сочиняли веселые песни на мотивы популярных коллективов, а затем перешли на авторские песни.

У названия «Галасы ЗМеста» двоякое толкование: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город. У группы есть свой YouYube-канал. А появилась она после «известных событий» в Беларуси, отмечает Telegram-канал.

Добавим, что эта группа известна своими ироничными песнями о Латушко, Тихановской и других. А в песне, с которой они хотят выступить на конкурсе, есть, например, строка «Я научу тебя плясать под дудочку».