Мужчине дали три года «химии» за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-канале
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчине дали три года «химии» за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-канале. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.
Прокуратура Заводского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу о публичном оскорблении сотрудника милиции в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Согласно материалам дела, мужчина 20 ноября 2020 года разместил оскорбительное сообщение в адрес сотрудник Заводского РУВД Минска одном из телеграм-каналов.
- При этом обвиняемый не ограничил доступ в данному сообщению для других пользователей, - пояснили в прокуратуре.
Дело рассмотрели в суде. Мужчине дали три года лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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