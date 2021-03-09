Мужчине дали три года «химии» за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-канале Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчине дали три года «химии» за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-канале. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.

Прокуратура Заводского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу о публичном оскорблении сотрудника милиции в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Согласно материалам дела, мужчина 20 ноября 2020 года разместил оскорбительное сообщение в адрес сотрудник Заводского РУВД Минска одном из телеграм-каналов.

- При этом обвиняемый не ограничил доступ в данному сообщению для других пользователей, - пояснили в прокуратуре.

Дело рассмотрели в суде. Мужчине дали три года лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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