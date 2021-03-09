Организаторы Дня Воли подали заявку на его проведение в Мингорисполком

День воли в Минске-2019
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Мингорисполком подана заявка на проведение Дня Воли от имени трех юридических лиц. Об этом сообщил лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, пишет «Наша Нива».
В частности, речь идет о движении «За Свободу», общественной организации БНФ «Адраджэньне» и БСДП.
– Мы исходим из того, чтобы дать людям легальную возможность отметить День Воли. В целях безопасности подали заявку в Мингорисполком, – пояснил Губаревич.
Он добавил, что по закону, нельзя сообщать место, время и дату проведения.
– Поскольку законодательство запрещает сообщать место, время и дату мероприятия – мы не будем этого делать, чтобы не давать формальный повод для отказа в удовлетворении заявки, – сказал он, отметив, что формат будет включать в себя шествие, митинг и концерт.
По его словам, организаторы уже заключили договор со скорой помощью, милиция пока хранит молчание.
Читайте также:
«Ничего не получится!»: Командир минского ОМОНа предупредил оппозицию насчет новых протестов
Дмитрий Балаба рассказал о маршах районов и высказал предупреждение от имени омоновцев (подробности).
Балаба отреагировал на информацию о возможных весенних протестах в Беларуси
Также он рассказал, как снимает накопившийся стресс (подробности).