Организаторы Дня Воли подали заявку на его проведение в Мингорисполком

День воли в Минске-2019 Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мингорисполком подана заявка на проведение Дня Воли от имени трех юридических лиц. Об этом сообщил лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, пишет «Наша Нива».

В частности, речь идет о движении «За Свободу», общественной организации БНФ «Адраджэньне» и БСДП.

– Мы исходим из того, чтобы дать людям легальную возможность отметить День Воли. В целях безопасности подали заявку в Мингорисполком, – пояснил Губаревич.

Он добавил, что по закону, нельзя сообщать место, время и дату проведения.

– Поскольку законодательство запрещает сообщать место, время и дату мероприятия – мы не будем этого делать, чтобы не давать формальный повод для отказа в удовлетворении заявки, – сказал он, отметив, что формат будет включать в себя шествие, митинг и концерт.

По его словам, организаторы уже заключили договор со скорой помощью, милиция пока хранит молчание.

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