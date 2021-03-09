Известный хирург Дмитрий Харьков увольняется в знак солидарности с Владимиром Мартовым

хирург Дмитрий Харьков. Фото: Telegram

Кандидат медицинских наук, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрий Харьков написал заявление об увольнении.

По его словам, на такой поступок он решился из чувства солидарности со своим коллегой из Витебска Владимиром Мартовым, которому не продлили контракт.

– Я оставил заявление у секретаря директора Олега Руммо, в нем изложил свою принципиальную позицию. Заявление уже подписано. Никто ничего не спросил, – сказал Дмитрий Харьков, его цитирует «Радыё Свабода».

У Харькова контракт заканчивается 8 апреля, за месяц до этого он сообщил, что не будет продлевать его.

– Очень обидно, что никто не защищает человека (ни профсоюзы, ни ассоциация врачей). Мне хотелось бы узнать мнение главврача, какие у него объяснения, по какой причине Владимиру Мартову не продлевают контракт, что он скажет. Ведь династия Мартовых очень уважаемая, известная, отец Владимира Юрий Борисович был личностью. Нужно друг другу помогать и поддерживать, иначе ничего не будет, – добавил Харьков.

Напомним, что 1 марта заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Витебске Владимир Мартов получил уведомление о том, что с ним не будут продлевать трудовой контракт. Свою трудовую книжку он забирает 2 апреля.

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