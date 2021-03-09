В НОК отреагировали на решение МОК в отношении Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова. Фото: БелТА

В Национальном олимпийском комитете отреагировали на решение Международного олимпийского комитета. Заявление было опубликовано на официальном сайте НОК.

- Национальный олимпийский комитет с уважением относится к любым решениям МОК и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта 2021 года. Мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента создания. Это подтверждает проведенная совместно с МОК и отмеченная в его решении конструктивная работа по изменению устава нашей организации в соответствии со стандартами надлежащего управления и рекомендациями МОК, - написано в сообщении.

В Национальном олимпийском комитете назвали позицию МОК о «непризнании Виктора Лукашенко новым президентом и Дмитрия Баскова – членом Исполкома НОК» абсолютно необоснованной.

- Отчетно-выборное Олимпийское собрание, на котором был избран новый глава НОК, а также состав Исполкома организации, прошло при участии всей спортивной общественности Беларуси – чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций – исключительно в соответствии с уставом Национального олимпийского комитета и действующим законодательством Беларуси. Позицию МОК мы считаем абсолютно необоснованной. Убеждены в том, что данное решение носит политический характер и, тем самым, нарушает принцип «спорта вне политики». Действия МОК не имеют под собой никакой доказательной базы, и они основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов». Они наносят ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене, - говорится в заявлении.

В НОК также добавили, что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрий Баскова.

- Заявление Международного олимпийского комитета не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрий Баскова. Указание МОК на то, что предыдущее руководство НОК не смогло в полной мере выполнить первый пункт решения МОК от 7 декабря 2020 года в части обеспечения защиты белорусских спортсменов от политдискриминации внутри НОК, федераций по видам спорта, всего спортивного движения, выглядит предвзятым о основанным на поверхностном понимании комплексной работы Национального олимпийского комитета по выполнению своих функций, а также рекомендаций МОК. Все наши спортсмены вне зависимости от их политвзглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия и находятся в равных условиях, принимают участие в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, - добавили в заявлении НОК.

В Национальном олимпийском комитете заявили о готовности к переговорам с руководством МОК.

- Мы в очередной раз заявляем, что готовы к конструктивным переговорам с руководством МОК. Мы открыто приглашаем представителей Международного олимпийского комитета для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения, мы за собой оставляем право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством, - сообщается в заявлении.

Напомним, что в понедельник, 8 марта, Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом НОК, а Дмитрий Баскова – членом Исполкома.

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