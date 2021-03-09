Топливо подорожает в Беларуси с 10 марта

Цены на топливо поднимут в Беларуси с 10 марта. Фото: pixabay

Цены на автомобильное топливо повысят в Беларуси с 10 марта. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

Там объяснили такое решение тем, что продолжается тенденция роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 19%.

В связи с этим в Беларуси вырастут розничные цены на моторное топливо на заправках.

Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,76 рублей за литр, АИ-95-К5-Евро – 1,86 рублей за литр, АИ-98-К5-Евро – 2,08 рублей, дизельное топливо – 1,86 руб.

Напомним, что предыдущее изменение цен на топливо произошло 2 марта. Тогда бензин тоже подорожал на одну копейку.

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