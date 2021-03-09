Летом детей из Минска планируют оздоравливать в 660 лагерях. Фото: БелТА

Летом оздоравливать детей из Минска планируют в 660 лагерях с дневным, а также круглосуточным пребыванием. Об этом сообщает БелТА.

- В летний период оздоравливать детей из Минска планируют в 660 лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. В том числе 30 лагерей находятся в хозяйственном ведении организаций Минска. В их числе 21 стационарный оздоровительный лагерь и 9 лагерей, которые организованы на базах санаторно-курортных и оздоровительных организаций. В лагерях летом 2021 года запланировано оздоровить более 62 330 детей, - рассказали в представительстве Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

На данный момент в лагерях проводятся плановые работы по капитальным и текущим ремонтам как жилых, так и административных корпусов, благоустройству прилегающих территорий, оборудования спортивных площадок, замене технологичного и холодильного оборудования.

- Подготовка загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону проводится в соответствии с рекомендациями органов санитарного и пожарного надзора, которые предъявляются к обустройству мест отдыха для детей. На данные цели из бюджета города было выделено 1,5 миллиона рублей, - проинформировали в представительстве.

Летом лагеря продолжат выполнять полный объем рекомендованных санитарно-гигиенических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

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