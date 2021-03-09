Врач БСМП Артем Сорокин планирует вернуться на работу 16 марта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин планирует вернуться на работу уже на следующей неделе. Об этом сообщает портал tut.by.

Во вторник, 2 марта, Артем Сорокин был освобожден в зале суда. Суд Московского района Минска признал его виновным в разглашении врачебной тайны и назначил ему два года колонии, но с отсрочкой на один год.

На данный момент, Сорокин находится дома вместе со своей семьей. Как рассказала жена Наталья, он написал заявление на отпуск за свой счет. А уже с 16 марта Артем планирует приступить к работе.

- Мы уже готовимся встречать Артема в больнице. И его ждем не только мы, но и коллеги из соседних отделений. Они передают ему приветы и желают скорейшей встречи в операционной, - рассказал врач отделения анестезиологии БСМП.

Приговор Сорокин решил не обжаловать. Врач сейчас находится под подпиской о невыезде.

— Готовимся встречать Артема в больнице. Его ждем не только мы, но и коллеги из соседних отделений. Передают ему приветы и желают скорейшей встречи в операционной, — рассказывает врач отделения анестезиологии БСМП в Минске.

Напомним, что суд над врачом БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой tut.by Катериной Борисевич начался 19 февраля 2021 года. Через полчаса после начала процесса судья поддержала ходатайство прокурора о том, чтобы сделать процесс закрытым.

Дело суд рассмотрел за шесть заседаний. Сорокина и Борисевич обвинили в разглашении врачебной тайны. Они сообщили о том, что поступивший в больницу Роман Бондаренко был трезв.

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