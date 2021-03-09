Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 мая Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

В среду, 6 января, стало известно, что Марии Колесниковой срок содержания под стражей продлили на два месяца. Она остается в СИЗО до 8 марта.

По информации портала tut.by во вторник, 9 марта, Марию в СИЗО посетил адвокат и выяснилось, что ей вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.

Ранее срок содержания под стражей продлили и юристу Максиму Знаку. Он останется в СИЗО до 9 мая.

Напомним, что Марию Колесникову задержали 8 сентября 2020 года. Она на границе порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

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