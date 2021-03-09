МИД Беларуси предложил польскому консулу Тимофеюку покинуть страну. Фото: БелТА

МИД Беларуси предложил польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть страну. Во вторник, 9 март, в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временно поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Ему вручили ноту протеста по причине участия консула Тимофеюка в Бресте в мероприятии 28 февраля, которое было посвящено «дню проклятых солдат». Об этом сообщили в ведомстве.

- Последовательная и принципиальная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» - остается неизменной, и она уже неоднократно доводилась до польской стороны. Для нас абсолютно неприемлемы героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороной по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командование Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о тех деревнях, которые были сожжены, о тех убитых и искалеченных мирных гражданах, священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне, - написано в сообщении МИД.

В ведомстве также добавили, что белорусская сторона «никогда не ставила и не ставит под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой».

- В нашей стране, вместе с тем, разжигание национальной, расовой, религиозной либо же иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в данном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права. В частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях, - заявили в ведомстве.

МИД Беларуси вручил польской стороне ноту, в которой консулу Ежи Тимофеюку рекомендовано покинуть территорию страны.

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