Видеофакт. В Могилеве автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор

В Могилеве автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор. Фото: скриншот с видео УГАИ УВД Могилевского облисколкома

В Могилеве автомобиль «Ниссан Ноте» вылетел на тротуар и врезался в светофор. Информация об этом была опубликована размещена в инстаграм УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

- Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта. За рулем автомобиля «Ниссан Ноте» находился 41-летний водитель. Он ехал по улице Пионерской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, авто выехало на тротуар и врезалось в светофор, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося пострадал девятилетний ребенок, который находился в машине на заднем сидении. Он не был пристегнут ремнем безопасности и перевозился без автокресла.

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