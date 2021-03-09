В Минске 8 марта на свет появились 14 девочек и 12 мальчиков. Фото: БелТА

В Минске в понедельник, 8 марта, на свет появились 26 малышей. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» с ссылкой на отдел медпомощи детям и матерям комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В Международный женский день родились 14 девочек и 12 мальчиков. Больше всего новорожденных было в пятом роддоме – десять. В роддоме первой городской клинической больницы на свет появились 9 малышей.

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