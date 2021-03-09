Занизил курс более, чем в два раза: в Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику

В Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику
Фото: Инна КОРСАК
В Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику. Для обмена ребенок предоставил украденную купюру. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Молодечненский РОВД.
Нарушителем оказался 42-летний житель поселка Радошковичи. Он обменял купюру в 100 долларов другу своего сына. При этом, воспользовавшись детской доверчивостью, мужчина занизил курс обмена более, чем в два раза и передал мальчику лишь 110 рублей.
- Банкнота была изъята сотрудниками милиции. За нарушение установленного порядка проведения валютно-обменной операции в отношении мужчины был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 1450 до 4 350 рублей, - рассказали в ведомстве.
Мальчик рассказал, что купюру в 100 долларов нашел на улице. Но позже выяснилось, что он ее украл. Ребенка поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. С ним была начата индивидуальная профилактическая работа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Дорогая, давай попробуем внести платеж»: 47-летняя борисовчанка перевела «американскому военному» 12 тысяч рублей.
Вот как очередной интернет-жених обманул доверчивую белоруску. (подробности)
Минчанин, увольняясь, прихватил деньги из кошелька коллеги.
Тот, недолго думая, пошел в милицию с заявлением. (подробности)