Занизил курс более, чем в два раза: в Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику

В Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику Фото: Инна КОРСАК

В Радошковичах мужчина обменял 100 долларов 11-летнему мальчику. Для обмена ребенок предоставил украденную купюру. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Молодечненский РОВД.

Нарушителем оказался 42-летний житель поселка Радошковичи. Он обменял купюру в 100 долларов другу своего сына. При этом, воспользовавшись детской доверчивостью, мужчина занизил курс обмена более, чем в два раза и передал мальчику лишь 110 рублей.

- Банкнота была изъята сотрудниками милиции. За нарушение установленного порядка проведения валютно-обменной операции в отношении мужчины был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 1450 до 4 350 рублей, - рассказали в ведомстве.

Мальчик рассказал, что купюру в 100 долларов нашел на улице. Но позже выяснилось, что он ее украл. Ребенка поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. С ним была начата индивидуальная профилактическая работа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дорогая, давай попробуем внести платеж»: 47-летняя борисовчанка перевела «американскому военному» 12 тысяч рублей.

Вот как очередной интернет-жених обманул доверчивую белоруску. (подробности)

Минчанин, увольняясь, прихватил деньги из кошелька коллеги.

Тот, недолго думая, пошел в милицию с заявлением. (подробности)