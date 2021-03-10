Греция собирается открыть границы для туристов с 14 мая. Нужен отрицательный тест на ковид, вакцинация или антитела

Туристы в 2021 году смогут отдохнуть на море в Греции - но только с антителами, вакцинацией или отрицательным тестом. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Возможно, в отпускной сезон-2021 туристы смогут отдохнуть в Греции. Эта страна предполагает открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, пишет Интерфакс со ссылкой на министра туризма Греции Хариса Теохариса.

Теохарис отметил, что Афины готовы приветствовать вакцинированных туристов, а также тех, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, либо может предъявить документ об отрицательном тесте на коронавирус. При этом при прохождении границы будут проводить выборочные тесты на COVID-19. Будут использоваться экспресс-тесты, гостям не придется ожидать результата в течение суток. Не придется и оплачивать тестирование – все будет производиться за счет правительства Греции.

Министр туризма утверждает, что путешествие по Греции будет для туристов безопасным, и схемы безопасного отдыха были отработаны в 2020 году.

"Благодаря соблюдению рекомендаций органов здравоохранения, мы смогли принимать туристов и делать это безопасно. Мы создали протоколы для каждого вида отдыха и обучили им тысячи сотрудников. В итоге в прошлом году мы приняли более 6 млн туристов", - сказал он.

Работники туристической отрасли Греции пройдут вакцинацию в приоритетном порядке, отметил Теохарис. Масочный режим сохраняется и для местных жителей, и для туристов.

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