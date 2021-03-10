«Машина петляла». Пьяная женщина в Лунинце поссорилась с мужем, посадила детей в авто и поехала к подруге

В Международный женский день некоторые белоруски сели за руль авто пьяными. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Международный женский день некоторые белоруски позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Лунинце около часа ночи на улице Чехова сотрудники ГАИ обратили внимание на «Ауди» - автомобиль петлял по дороге. Оказалось, что за рулем была нетрезвая 28-летняя женщина. На пассажирских сиденьях ехали ее дети – восьмилетняя и двухлетние девочки.

Женщина объяснила, что поссорилась с мужем, забрала детей и поехала отмечать праздник к подруге, рассказывает подробности БрестСити. В выдыхаемых ею парах воздуха был 1 промилле алкоголя. Авто забрали на штрафстоянку, в отношении женщины составили протокол.

В Барановичах на проезжей части сотрудники ГАИ увидели едущий «змейкой» автомобиль «КИА». За рулем была 48-летняя женщина, даже визуально у нее были признаки опьянения. Женщина отказалась от освидетельствования. Оказалось, что она уже три раза попадалась на пьяном вождении и лишена прав. В отношении этой дамы тоже составили протоколы- за пьяную езду и за управление автомобилем без прав.

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