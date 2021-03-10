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Ученые рассказали, как поменялась продолжительность сезонов и когда в Беларуси лето будет длиться полгода

Последствия такого потепления могут быть очень серьезными
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Полгода - сплошное лето. Уже скоро, прогнозируют ученые.

Полгода - сплошное лето. Уже скоро, прогнозируют ученые.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалисты из Китайской академии наук предрекают шестимесячное лето. Как сообщает ОНТ, специалисты проанализировали, как менялась продолжительность сезонов в последнее время. Так, лето стало длиннее на 17 дней. Эти дни оно «откусило» у других сезонов – зима стала короче на три дня, весна – на девять, осень – на пять дней.

Если изменения и дальше будут идти такими темпами, то к 2100 году лето в Северном полушарии, а значит, и в Беларуси, будет длится до шести месяцев. Это приведет к самым различным изменениям, которые повлияют и на окружающую среду, и на здоровье людей. Так, изменится характер миграции птиц, растения начнут цвести в разное время, возникнут несоответствия между животными и их источниками пищи.

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