Семь лет продавали квартиры алкоголиков. В Минске судят двоих «черных риэлторов»

В Минске судят "черных риэлтеров". Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минске суд начал рассмотрение дела двоих «черных риэлторов». Слушания проходят в суде Московского района, сообщает телеканал Беларусь-1.

На скамье подсудимых двое мужчин. Они действовали по стандартной для «черных риэлторов» схеме – знакомились с людьми, которые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Мужчины втирались в доверие к пьющим квартировладельцам, приносили им спиртное и продукты, могли даже иногда дать немного денег. Владельцев квартир убеждали, что их жилье стоит намного меньше, чем на самом деле, а потом заключали фиктивные договора, согласно которым квартиры отходили или самим аферистам, или их доверенным лицам.

Общая сумма ущерба, который причинен потерпевшим, составил более 350 тысяч рублей.

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