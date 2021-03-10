15 марта в Беларуси можно бесплатно проконсультироваться у нотариуса – это благотворительная акция в честь Дня Конституции

15 марта в Беларуси можно будет бесплатно получить консультацию нотариуса. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси пройдет день бесплатного консультирования у нотариусов. Акция приурочена ко Дню Конституции, сообщили в Белорусской нотариальной палате.

Бесплатные консультации нотариусы страны дадут 15 марта. В акции примут участие все нотариальные конторы и нотариальные бюро Беларуси.

С какими вопросами можно идти за консультацией к нотариусу? Специалисты готовы проконсультировать в вопросах оформления наследственных прав, составления брачных договоров и завещаний, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для госрегистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей или внесения изменений в устав либо учредительный договор нотариусом, по вопросам обеспечения письменных доказательств и другим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

-Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса», - отметили в Белорусской нотариальной палате.

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