Глава КГБ рассказал о трех версиях провокаций на День Воли и о том, кого хотят сделать крайними

Глава КГБ рассказал о трех версиях провокаций на День Воли Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель вечером 9 марта выступил в эфире ТВ с подробностями о том, какие провокации хотят устроить в Минске на День Воли, 25-27 марта. Напомним, Тертель заявлял про это после доклада Александру Лукашенко.

В КГБ считают, что за готовящимися провокациями стоят «несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы». По сведениям ведомства, через эти «центры» потоки денег направляются из Польши, Литвы, Германии и других стран для дестабилизации обстановки в Беларуси - по сценариям покинувших страну лиц.

- Крайними, по их задумке, решено было сделать известных среди белорусской оппозиции лиц: главу партии БНФ Григория Костусева, лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича и некоторых других, а также координаторов домовых чатов, - высказал свои предположения Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он прогнозирует, что эти политики, попытавшись провести санкционированную акцию, станут ответственными «за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими».

Отметим, что как раз 9 марта стало известно о поданной заявке на проведение санкционированного мероприятия на День воли. Разрешит ли Мингорисполком акцию - неизвестно.

Глава КГБ рассказал о трех версиях провокаций на День Воли. Фото: БелТА

Так вот, Тертель описал один из сценариев, который видят в ведомстве: - Сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем - неконтролируемый выход людей и столкновение с правоохранителями.

Другой вариант - сбор людей на площади Бангалор:

- Эмоционально подогрев граждан, организаторы поведут их в центральные районы города и там начнут провоцировать правоохранителей.

Наконец, третий сценарий, по версии КГБ, предусматривает «манипулирование гражданами в информационном пространстве и с помощью Telegram-каналов». Это на тот случай, если власти не санкционируют акцию. Тогда, как полагают в Комитете госбезопасности, провокаторы будут призывать граждан «на несанкционированные митинги, где планируются столкновения с правоохранителями».

- Знаем конкретно, кто за рубежом это планирует, их планы, каналы поступления средств. Мы знаем пофамильно исполнителей на нашей территории, в том числе по микрорайонным чатам, - заверил КГБ.