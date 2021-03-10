СК предъявит блогеру Мотолько обвинения по пяти статьям и объявит в межгосударственный розыск

СК объявит блогера Мотолько в межгосударственный розыск Фото: Архив "КП"

В ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск, заявил Следственный комитет Беларуси 10 марта. Там объяснили: при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках следователи и с сотрудники ГУБОПиК МВД получили доказательства о причастности Мотолько к совершению нескольких преступлений.

В частности, блогеру инкриминируются статьи о массовых беспорядках, возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, создании экстремистского формирования, а также о действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности страны.

Управление СК по Минску в ближайшее время вынесет постановление о привлечении Мотолько в качестве обвиняемого по всем перечисленным преступлениям. Затем его объявят в межгосударственный розыск, заявили в СК.

Там уточнили, что речь идет не только об известном телеграм-канале Мотолько, но и о том, что он «действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Беларуси, с целью осуществления противоправной деятельности объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им».

Напомним, глава КГБ рассказал о трех версиях провокаций на День Воли и о том, кого хотят сделать крайними.