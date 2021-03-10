Песню Беларуси для «Евровидения-2021» проверят на соответствие правилам конкурса

«Галасы ЗМеста». Фото: Белтелерадиокомпания

Песню, которую Беларусь заявила для участия в «Евровидении-2021», проверят на соответствие правилам конкурса. Напомним, 9 марта стало известно, что Беларусь хочет отправить на «Евровидение» самодеятельный коллектив из Барановичей «Галасы ЗМеста». Песня, с которой они планируют выступить, называется «Я научу тебя».

- Каждая представленная на конкурс песня внимательно изучается, чтобы она соответствовала правилам конкурса, - цитирует Еврорадио представителя Европейского вещательного союза.

Там подчеркнули, что «Евровидение» должно быть вне политики, а значит, организаторы будут «решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях».

Напомним, свои песни на участие в «Евровидении» от Беларуси подавали около 50 артистов и коллективов, в том числе Виталий Воронко, Aura, Chakras, Алена Горбачева, Zena и даже Елена ЖелудОК (настоящая фамилия Зуй-Войтеховская), ставшая популярной после песни «Шчучыншчына». Но такого поворота от Белтелерадиокомпании никто не ожидал - «Я научу тебя плясать под дудочку». На «Евровидение-2021» от Беларуси едет группа «Галасы Зместа».