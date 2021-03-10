В Быховском районе спасатели искали девушку, которая потерялась в лесу

Девушка шла домой через лес и заблудилась, ее нашли спасатели. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

9 марта в Быховском районе спасатели искали девушку, которая заблудилась в лесу. Об этом рассказывает пресс-служба МЧС.

Девушка потерялась в окрестностях деревни Хомичи. Сообщение об этом спасателям поступило в 21.25. Девушка была в гостях у родственников в соседней деревне и пошла домой через лес. Когда она поняла, что заблудилась, позвонила в милицию. Сотрудники РОВД передали сообщение спасателям.

Сотрудники МЧС и милиции выехали на поиски девушки. Нашли ее в 22.52. По информации МЧС, девушка была в удовлетворительном состоянии, помощь медиков ей не понадобилась.

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