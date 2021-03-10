У летучих мышей нашли еще четыре коронавируса, похожих на COVID-19

Ученые нашли у летучих мышей еще несколько коронавирусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масштабное исследование биоматериала летучих мышей провели ученые из Китая и Австралии. Обнаружены четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс bioRxiv, опубликовавший результаты исследования.

Исследовали 411 образец от 23 видов летучих мышей, которые обитают в китайской провинции Юньнань. Биоматериалы брали с мая 2019 по ноябрь 2020. Ученым удалось извлечь из этих образцов 24 полноразмерных генома коронавируса. Четыре из них оказались родственными SARS-CoV-2. Еще три оказались похожи на SARS-CoV.

Исследователи считают, что эти данные помогут в дальнейшей работе по установлению происхождения ковида.

Эволюционные корни SARS-CoV-2 до сих пор не выявлены, несмотря на то, что найден целый ряд родственных ему коронавирусов.

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