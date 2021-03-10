Мужчины, которых в начале года задержали за убийство витебчанина, наконец показали, где спрятали тело

Подозреваемые в убийстве показали, где закопали труп.Фото: Следственный комитет.

Вначале года по подозрению в убийстве жителя Витебска задержали 62-летнего мужчину из Рогачева и 58-летнего могилевчанина. О том, что 47-летний витебчанин пропал, заявила в правоохранительные органы его знакомая, которая снимала у него квартиру. В жилище пропавшего нашли следы крови.

Подозреваемых, которые раньше были судимы за убийство и бандитизм, задержали, когда они меняли номера на машине убитого мужчины. Автомобиль был забрызган кровью, а в машине одного из задержанных нашли окровавленную одежду. Оба признались, что убили мужчину, чтобы завладеть его деньгами и имуществом, но о том, где спрятали труп, долго не хотели говорить.

-Подельники начали менять свои показания. К делу подключились оперативники уголовного розыска из МВД, которые в итоге узнали, что тело закопано в лесу под Витебском. Вместе со следователями милиционеры исследовали указанную местность и на глубине около полутора метров обнаружили тело, - рассказали в отделе информации и связей с общественностью главного управления Следственного комитета.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

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