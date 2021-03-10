В магазине отказались обслуживать покупателя без маски. Кто прав, ответили в госсаннадзоре

В магазине отказались обслуживать покупателя без маски. Кто прав? Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Частые обращения стали поступать в госсаннадзор Беларуси с жалобами на то, что в магазинах Минской области отказывались обслуживать покупателей без маски.

- В этой ситуации сотрудники торговых объектов поступают правильно, потому что придерживаются установленных правил по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, - цитирует БелТА представителя Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Там напомнили, что в стране введен обязательный масочный режим, который не отменят «до стабилизации эпидситуации». А в случае, если человек не может носить защитную маску по состоянию здоровья, он обязан воспользоваться другим способом - к примеру, надевать защитный экран.

В Центре добавили, что главы как государственных, так и частных организаций должны контролировать соблюдение масочного режима и других санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось ранее, граждане обязаны использовать маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности. Это, в частности, магазины, объекты общепита (кроме времени непосредственного приема пищи), аптеки, больницы, поликлиники, учебные заведения, спортивные объекты, центры культуры, административные здания, отделения почты и банков. В целом речь идет о всех объектах, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Кроме того, обязательно нужно носить маску в общественном транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.