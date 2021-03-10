В Витебске женщина под дулом пистолета заставила незнакомца извиняться перед ней

Витебчанка купила пневматический пистолет и носила повсюду с собой для защиты. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Подробности дела об извинениях под дулом пистолета сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел на днях в одном из объектов торговли в Витебске. В зале с алкоголем отдыхали несколько компаний. И мужчина из одной компании начал острить в сторону незнакомой дамы из другой компании. Не выдержав очередную порцию колкостей, витебчанка заглянула в дамскую сумочку и достала оттуда… пистолет.

На видео, которое опубликовали правоохранители, видно, как женщина довольно брутально берет обидчика «за грудки», преследует в торговом зале, пытаясь взять на прицел.

Чтобы успокоить женщину у нее из рук выбили пистолет работники торгового зала. Фото: стоп-кадр | видео УВД Витебского облисполкома.

- Конфликт закончился тем, что персонал заведения выбил оружие из рук витебчанки и вызвал наряд милиции, - пояснили в УВД.

Прибывшие милиционеры выяснили, что оружие - пневматический пистолет. Подозреваемая 50-летняя гражданка сказала, что приобрела его несколько лет назад и носила с собой для самообороны. Заявление на женщину написал и мужчина-фигурант, он пришел в милицию на следующий день после конфликта.

В своих действиях витебчанка раскаивается. В отношении нее СК возбудил уголовное дело.

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