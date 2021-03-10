Планируются общественные слушания. Об эксплуатации БелАЭС рассказали в Госатомнадзоре

Об эксплуатации БелАЭС рассказали в Госатомнадзоре Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусскую АЭС планируют подготовить к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока во второй половине весны - примерно в конце апреля - начале мая. А в конце марта на БелАЭС должны завершить первую часть этапа опытно-промышленной эксплуатации, рассказала 10 марта начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская. После чего, по ее словам, должны организовать комплексное апробирование.

- Атомная станция должна доказать, что эксплуатация будет безопасной, - цитирует главу Госатомнадзора БелТА.

Луговская уточнила, что планируется также провести общественные слушания - за неделю - две до принятия окончательного решения. Кроме того, ведомство пояснит, почему сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока станции.

Напомним, накануне сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС 10 марта отключат от сети.