Ждать «неотложку» придется больше 3 часов: в Беларуси изменилось время ожидания скорой в условиях пандемии

Минздрав Беларуси установил время ожидания скорой помощи во время эпидемического подъема. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В белорусском Минздраве изменили время ожидания скорой помощи в период эпидподъема в регионе, информирует БелТА, ссылаясь на документ официально опубликованный на сайте Национального правового интернет-портала.

Постановление Минздрава №13 было подписано 22 февраля 2021-го года и в три раза увеличивает максимальное время ожидания неотложки при определенных условиях.

Так, если наблюдается эпидемический подъем заболеваемости, то «скорая» должна приехать в городской черте максимум в течение 195 минут (3 часов 15 минут), а в деревне за 210 минут (3,5 часа). Здесь учитывается время от момента регистрации вызова по номеру «103» до прибытия бригады медиков по адресу к больному.

- Исключение составляют сообщения, поступившие из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, - уточнили в пресс-службе.

Что касается обычной эпидситуации так называемого режима повседневной деятельности, то скорая должна прибывать быстрее. За 75 минут (1 час 15 минут) в городе, и за 90 минут (1,5 часа) в сельскую местность.

- В случаях, когда речь идет о транспортировке пациентов или констатации факта смерти, то время не превышает 135 минут в городе и 150 минут в других населенных пунктах, - регламентируется постановлением.

Если сообщение для прибытия о констатации смерти поступает из милиции, то бригада скорой прибудет за 75 минут в городе, и за 90 минут в деревне.

Однако поясняется, что при экстренном вызове бригада скорой медпомощи в Беларуси приезжает в течение 20 минут в городе и 35 минут в других населенных пунктах.

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