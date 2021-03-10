В Госдуме поддержали кандидатуру нового посла РФ в Беларуси

Евгений Лукьянов, посол России в Латвии, может стать послом РФ в Беларуси. Фото: с сайта InfoTop.lv

В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации поддержали кандидатуру нового посла РФ в Беларуси. Речь идет о Евгении Лукьянове, который сейчас является послом России в Латвии. Такое решение принял 10 марта на заседании Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В Комитете поддержали кандидатуру, которая была предложена, передает tass.ru со ссылкой на представителя комитета. Там отметили, что нынешнего главу дипломатической миссии РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева могут избрать секретарем Союзного государства Беларуси и России. Но это будут решать непосредственно в СГ.

А окончательное решение по назначению посла решает президент России по представлению Министерства иностранных дел.

Напомним, недавно Мезенцев рассказал, почему отказал во встрече оппонентам Лукашенко и объяснил отношение к белорусской оппозиции.

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