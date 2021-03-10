И евро, и доллар опять стали дешеветь: курс валют в Беларуси на 10 марта

Две из трех основных валют в Беларуси продолжили дешеветь.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Стало известно, как изменился курс валют в Беларуси на среду, 10 марта. Итоги прошедших валютных торгов опубликовала Белорусская валютно-фондовая биржа на официальном сайте.
Резких скачков в валютной корзине не произошло, но наметилась любопытная тенденция: две основные валюты из трех продолжили дешеветь. Во время второй недели марта «зеленые» и европейская валюта сбрасывают вес, а вот рубли РФ, наоборот, становятся тяжелее, набирая хоть и не быстро, но уверенно.
Детальнее курс валют выглядит так:
- доллар стал легче на 0,0037 белорусского рубля. Сейчас курс одного «зеленого» составляет 2,6048 белрубля;
- евро похудел еще сильнее, потеряв 0,0041 белрубля. В итоге стоимость одного евро скатилась до 3,0957 рубля РБ;
- российские рубли прибавили при этом 0,0032 белорусского рубля. Теперь за 100 рублей РФ просят уже 3,5198 белрубля.
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