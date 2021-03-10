Суд в Бресте огласил сроки обвиняемым по делу о массовых беспорядках 9-10 августа

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Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 10 марта огласил приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа в областном центре. Сроки получили 9 человек.

Несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича взяли под стражу в зале суда. Их суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии.

Остальных обвиняемых суд постановил наказать лишением свободы в колонии усиленного режима. Илья Мигно, Тимур Ризапур, Александр Дроздов получили 4,5 года, Сергей Солоха, Виталий и Егор Прокопчук – 4 года, Сергей Кривченя – 3,5 года.

Обвинение предъявлено по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Еще одной обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, которая находилась под подпиской о невыезде и не явилась в суд, наказание не назначили. Ее объявляли в розыск и задержали на границе, когда она возвращалась в Беларусь. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Напомним, в деле о массовых беспорядках в Бресте 9-10 августа несколько десятков человек. Вскоре суд приступит к изучению материалов в отношении следующей группы обвиняемых по этому делу.

Как сказано в обвинении, протестующие «разбирали тротуарную плитку, изготавливая орудия преступления», «совершали погром», «перемещали по проезжей части скамейки, участвуя в возведении баррикад». Пострадали и сотрудники милиции. Потерпевшими признаны 29 человек. Большинство выступали в суде из комнаты защиты свидетелей и говорили измененными голосами.

Ущерб от погромов государственные структуры оценили в 27 тысяч рублей.