В Дрогичине 17-летняя девушка дважды ударила милиционера, который задерживал ее парня

Отдавать без боя правоохранителям своего бойфренда 17-летняя девушка не собиралась. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инцидент произошел в Дрогичинском общежитии: милиция приехала задерживать парня, но встретила жесткий отпор со стороны его девушки. Подробности 10 марта сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Вечером около 23.00 часов в милицию поступил звонок от воспитателя общежития. Женщина рассказала, что на 5-ом этаже «разборки молодых людей», мол, 17-летний парень выпил (экспертиза показала 1,2 промилле - Прим.) и начал громко выяснять отношения со своей девушкой. На замечания шумная пара не реагировала и воспитателю пришлось обратиться к правоохранителям.

По вызову приехал участковый милиционер. Однако отдавать своего бойфренда 17-летняя девушка без боя не собиралась. Она дважды ударила милиционера-водителя во время задержания молодого человека. Правоохранителям пришлось задержать и ее. Уточняется, что ранее жительница Иваново к ответственности перед законом не привлекалась.

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