В МИД Украины отреагировали на утверждения КГБ Беларуси о поставках оружия

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. Фото: БЕЛТА
В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявления председателя Комитета госбезопасности Беларуси Ивана Тертеля о том, что из соседней нам страны поставляется «оружие для терактов».
– Полный вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии с Украины». Власти в Беларуси должны, наконец, перестать пугать белорусский народ надуманным внешним врагом, – написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
Напомним, что накануне глава КГБ Беларуси заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» о «резкой активизации террористических угроз» в отношении нашей республики в последние полгода. Он также сообщил о поставках больших партий оружия с Украины для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.
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