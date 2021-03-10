Фото с Окрестина журналистки «Нашай Нiвы» попало в финал международного конкурса World Press Photo

Снимок белорусской фотожурналистки попал в финал международного конкурса. Фото: «Наша Нiва».

Стало известно, что фотография фотокорреспондента «Нашай Нiвы» Надежды Бужан попала в финал премии World Press Photo.

World Press Photo является самым престижным конкурсом проффотографии. Фото белоруски стало одним из лучших в жанре spot news. Попадание в финал означает, что снимок занял в своей категории одно из трех призовых мест.

- Этот снимок прост по своей форме, но интуитивно фотографы знают, когда получается хороший кадр. Меня зацепила и сама история: маленькая, но сильная женщина, которая ждет мужа. Мне кажется, получилось символическое фото о том, как многочисленные белорусы после протестов ждут своих близких из тюрем, - описала свою работу Надежда Бужан.

На фото - Ольга Северинец у входа на Окрестино. Снимок был сделан 22 июня 2020-го года у входа в здание ИВС в тот день, когда Павла Северинца должны были выпустить из заключения. Однако он и сейчас еще находится под стражей (почти 9 месяцев - Прим.), и недавно его заключение было продлено еще на 2 месяца, до 20 апреля 2021-го года.

В конкурсе World Press Photo в этом году приняли участие 4315 фотографов из 130 стран. Они отослали более 74 тысяч снимков.

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