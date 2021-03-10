В Минэнерго объяснили, почему включают и выключают первый блок БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вопрос об отключении и включении первого энергоблока Белорусской АЭС – один из самых популярных в последнее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В связи с этим там решили объяснить периодические отключения.

«Прежде всего, стоит напомнить, что первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100 % от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности», – сказано в сообщении.

В Минэнерго добавили, что эксперты изучают в это время нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проводят и другие важные исследования.

Там также рассказали, сколько продлится этот этап.

«Этап опытно-промышленной эксплуатации занимает в соответствии с регламентом определенный период. Надо учитывать, что на первом энергоблоке 285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока», – уточнили в Минэнерго.

Специалисты отметили, что такая практика принята и в других странах, где строятся АЭС. Дело в том, что эксперты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом.

«Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока», – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что всего запланировано 394 испытания во время этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке, из них успешно завершены 259.

Специалистам предстоит еще много работы, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний.

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