Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 марта 2021 года: резкое снижение числа новых случаев, восемь смертей

В Беларуси резко снизилось число новых случаев коронавируса за сутки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав. Так, на 10 марта за сутки в республике выявлены 609 новых случаев COVID-19, что гораздо меньше, чем днем ранее, когда за 24 часа были зарегистрированы 1 тысяча 73 новых случая.

Также за минувшие сутки выписаны из больниц 564 пациента, умерли восемь человек с выявленным коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в Беларуси были зарегистрировали 298 тысяч 123 случая заболевания, выздоровели 288 тысяч 613 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За всем время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 2 тысячи 63 пациента с выявленным коронавирусом.

Кроме того, специалисты продолжают проводить тесты, за минувшие сутки их выполнено 7 тысяч 30, а за все время пандемии – 5 миллионов 32 тысячи 74.

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