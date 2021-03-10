Журнал «Юстиция Беларуси»: IT-бизнес PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси

PandaDoc ликвидирует белорусский офис. Фото: tut.by.

О том, что PandaDoc («Пандадок») появилась в списке компаний, находящихся в процессе ликвидации, сообщил ресурс dev.by со ссылкой на информацию из журнала «Юстиция Беларуси»

Согласно этим данным к процессу ликвидации в Беларуси PandaDoc приступила с 22 февраля 2021-го года. Уточняется, что ликвидатором стала компания «Сорайнен и партнеры».

Официального подтверждения этого от основателей PandaDoc Микиты Микадо и Сергея Борисюка пока нет.

Еще в сентябре 2020-го года стало известно, что PandaDoc открыла офис в Украине и к тому времени перевезла около 60 сотрудников. На данный момент на сайте PandaDoc большинство технических вакансий - в офисе в Киеве. В Минске остается запрос только на одну вакансию.

Напомним, в поствыборный период основатели PandaDoc инициировали проект помощи силовикам, уволившимся из-за протестов. Спустя какое-то время в компании прошли обыски, были арестованы 4 сотрудника по подозрению в завладении денежными средствами. Уже 15 сентября Микита Микадо объявил, что приостанавливает проект помощи силовикам, его инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский. В октябре 2020-го года директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышел из СИЗО. На данный момент под страже остается только один сотрудник - менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

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