СК: Telegram-канал Мотолько будет признан экстремистским в Беларуси

начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Следователи ведут работу по признанию Telehgram-канала Антона Мотолько экстремистским. Такое заявление сделал в эфире «Беларусь 1» начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.

В эфире телеканала сообщили, что следователи вместе с ГУБОП получили доказательства причастности Мотолько к «целому ряду преступлений»: беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Мотолько обвиняют в том, что его Telegram-канал способствовал разжиганию социальной вражды. Также блогеру вменяют создание экстремистского формирования: «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководство ими.

– Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того, следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским, – заявил Любаскин.

Напомним, что ранее в среду, 10 марта, в Следственном комитете рассказали о том, что получили доказательства причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, в ближайшее время блогер будет объявлен в межгосударственный розыск.

Читайте также:

Милиция задержала участника дворового чата «Грушевка»

Оперативники пришли к нему домой и нашли там бчб-ленточки и плакаты (подробности).