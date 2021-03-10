Лукашенко первый, а за ним - Кочанова, Головченко и Бабарико: названы политики, которым доверяют белорусы

5,8% опрошенных белорусов не доверяют никому из политиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Появился новый официальный рейтинг белорусской власти и оппозиции. Социсследование по заказу БелТА провели фонд «Украинская политика» и аккредитованные в Беларуси социологические центры. На вопросы респонденты отвечали или в бумажных анкетах, или на планшетах. Всего были опрошены 9896 человек из 108 городов, поселков и деревень.

- Республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление» проводился с соблюдением принципа репрезентативности. Участники - граждане Беларуси в возрасте старше 18 лет. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5 процента, - утонили в агентстве.

Рейтинг власти и оппозиции в Беларуси. Иллюстрация: БелТА.

Одной из целью официального исследования было установление доверия белорусов к политическим лидерам страны. Выяснилось, что 66,5 процента граждан Беларуси доверяют Александру Лукашенко. Еще 4,4 процента респондентов доверяют Наталье Кочановой, а 3,8 процента - премьер-министру Роману Головченко. Есть в рейтинге и оппозиционные политики: Виктору Бабарико доверяют согласно соцопросу 2,5 процента белорусов, а Светлане Тихановской - 1,5 процента. Довольно большой процент граждан, совсем не доверяющих политикам, - 5,8 процента.

Исследователи указали, что ответ на вопрос о доверии был открытым и респонденты сами называли «кандидата».

- Конечно, обращает на себя внимание сектор в 5,8% - те, кто не доверяют никому из представителей власти и политиков. Но еще приятно, что Роман Головченко получает существенный процент, хотя не так много работает на посту премьер-министра. Результат Кочановой, условно имеющей второй рейтинг, по мнению людей, это тоже не только исходя из должности. Ее встречи с молодежью, студентами обратили на себя внимание в последнее время, - пояснил Сергей Мусиенко, директор аналитического центра Ecoom.

Эксперт также обратил внимание на падение рейтинга доверия к оппозиционным политикам: Тихановской (1,5%) и Латушко (1,3%).

- Бабарико, который, заметьте, выключен из политического поля, но имеет больше, - прокомментировал он.

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