«Более 80 стран инвестируют в экономику Беларуси»: в парламенте констатировали рост инвестиций из России

Беларусь нацелена не только на внешние инвестиции, но и на получение инвестиций в основной капитал. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что в 2020-ом году в Беларусь было привлечено 1,4 миллиарда прямых иностранных инвестиций, сообщил ресурс sb.by со ссылкой на Татьяну Рунец, председателя постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Так представитель парламента заметила, что основным направлением развития экономики любой страны является привлечение зарубежных инвестиций.

- В Беларуси созданы неплохие условия для привлечения инвесторов, - уверена Рунец.

И в подтверждение своих слов, она сообщила, что за 2020-ый год в Беларусь было привлечено в виде инвестиций 1,4 миллиарда долларов. Рост составил 6,6 процента в сравнении с 2019-ым.

- При этом рост инвестиций из России составил примерно 16 процентов. В целом более 80 стран инвестируют в экономику Беларуси, - заметила чиновница.

Резюмируя парламентарии наметили задачи на 2021-ый год: не только внешние инвестиции, но и инвестиции в основной капитал. Объем этих инвестиций в прошлом году составил примерно 28 миллиардов белорусских рублей.

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