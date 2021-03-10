Врач назвал симптомы, которые появляются спустя месяцы после заражения коронавирусом

Восстановление после COVID-19 может длиться полгода Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус поражает не только легочную ткань, а воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, поэтому медики из России относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, а, скорее, как к системному васкулиту. Такое заявление сделала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина, пишет «РИА Новости».

Она уточнила, что поражения наблюдаются и в легочной ткани, и в почках, и в печени, и на коже.

Эксперт добавила, что коронавирус не исчезает у пациентов до выписки. У отдельных пациентов заболевание может длиться от шести до восьми месяцев, а острая его фаза с осложнениями – до четырех недель после выписки. Затем наблюдается подострая фаза (от четырех до двенадцати недель). В этот период симптомы COVID-19 то регрессируют, то прогрессируют, добавила пульмонолог.

Спустя три месяца после возникновения первых признаков коронавируса начинается так называемый «чистый постковид». У пациентов в это время наблюдаются признаки, схожие с системным васкулитом: симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неврологические и постреанимационные признаки.

Системные васкулиты – это группа заболеваний, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки.

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