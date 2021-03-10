Акции и флаг не поддерживают: в Беларуси появился официальный соцопрос о протестах и бело-красно-белом флаге

Белорусов спросили, как они относятся к протестам 2020-го года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что 50,5 процента белорусов не поддерживают протестные акции, прошедшие в 2020-ом году, сообщило БелТА по данным официального социологического исследования. Поддержку поствыборным протестам прошлого года высказали только 6 процентов респондентов. В опросе участвовали 9896 человек из 108 населенных пунктов страны.

- Люди не хотят повторения этого. Зачем? Ради чего? Цели нет, смысла нет. В ответах мы видим непонимание происходящего: цифры поддержки довольно четко отражают действительность, - уверен эксперт, директор аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко.

Еще белорусов попросили ответить на вопрос о том, сказываются ли протесты негативно на качестве их жизни. По данным этого исследования, 48,7 процента согласились с этим и только 7,1 процента не согласились.

- Общество понимает, что действия государства на пресечение этих акций правильны, - прокомментировал эксперт, заявляя, что 34,7 процента опрошенных белорусов уверены, что действия властей, направленные на пресечение уличных протестов, полностью обоснованы.

34,7% опрошенных белорусов назвали полностью обоснованными действия властей на подавлении протестов. Иллюстрация: БелТА.

В то же время, отвечая на вопрос об обоснованности действий со стороны государства, еще 7,5 процента сказали, что это скорее не обосновано, а 9,8 - полностью не обосновано.

- Общественное отчуждение от этого процесса в цифрах видно. Они становятся говорящими, на мой взгляд, - заявил Мусиенко.

Также в соцопросе был вопрос насчет бело-красного-белого флага. Людей спрашивали, как они относятся к его публичному использованию. На это 39,2 процента сказали, что отношение отрицательное, а еще 22,9 процента - скорее отрицательное. Еще 17,6 процента сказали, что им безразлично, а 9,6 процента высказали положительное отношение к использованию БЧБ-флага.

- Меня больше всего задевает безразличие в этом вопросе. От безразличия и равнодушия случаются самые страшные дела в жизни, - подытожил аналитик.

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