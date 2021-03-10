В Минске начали прививать педагогов вакциной «Спутник V» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что в Минске начали прививать педагогов от коронавируса вакциной «Спутник V». Информацию об этом разместили в телеграм-канале Минздрава.

- В Беларуси продолжается вакцинация работников медицинской сферы. Не так давно начали прививать и педагогов. В скором времени мы перейдем и к социальным работникам, а также к тем людям, которые находятся в домах-интернатах, - отметила Богдан.

Она добавила, что на данный момент клиники активно возвращаются к привычному ритму работу.

- Ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но этот факт не отменяет необходимости соблюдения противоэпидемических норме. Все еще остаются актуальными и социальная дистанция, и использование масок, и гигиена рук, - приводит слова Богдан БелТА.

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