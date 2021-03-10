Шесть компьютерных томографов получат минские стационары в первом квартале. Фото: telegram

Стационары Минска в первом квартале 2021 года получат шесть компьютерных томографов. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

– В 2020 году медицинские учреждения Минска оснастили 10 новыми компьютерными томографами. В 1-м квартале этого года в стационары столицы поступят ещё 6 современных аппаратов КТ, – рассказала она, ее цитирует Telegram-канал «Минск. Официально».

По ее словам, ново оборудование получат шестая и десятая городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии.

В настоящее время в системе здравоохранения Минска есть 27 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, 9 ангиографов.

Добавим, что компьютерная томография проводится для диагностики органов брюшной полости, почек, дыхательной и костной систем. Также этот метод применяют для диагностики коронавируса.

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