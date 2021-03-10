В отношении главы Объединенной гражданской партии Козлова возбудили уголовное дело. Фото: "Наша нiва"

В отношении главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УСК.

- В январе 2021 года 54-летний Николай Козлов сообщил в СМИ данные предварительного следствия по уголовному делу в отношении членов так называемого координационного совета, по которому он был допрошен в качестве свидетеля. Следственным управлением УСК по Минской области по данному факту было возбуждено уголовное по части 1 статьи 407 УК – Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. На данный момент проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Продолжается расследование уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

Николай Козлов прокомментировал заведенное в отношении него уголовное дело.

- О том, что в отношении меня заведено уголовное дело, я узнал 9 марта от своего адвоката. Никаких деталей я не знаю. Только факт того, что на меня заведенное уголовное дело, - приводит слова Козлова издание «Наша нiва».

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