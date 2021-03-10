Доктор Комаровский объяснил связь между витамином D и коронавирусом

Дефицит витамина D приводит к тяжелому течению инфекционных болезней и осложнениям. Фото: pixabay

Если у человека есть дефицит витамина D, то у него любая инфекционная болезнь будет протекать тяжелее, чем у тех, у кого этого дефицита нет. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в новом видео на своем YouTube-канале.

Он добавил, что появление коронавируса никак не меняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поводу того, нужно ли принимать витамин D.

– Есть коронавирус, нет коронавируса – витамин D принимается, как будто никакого коронавируса не существует. Вы хотите, чтобы вероятность тяжелого течения болезни была меньше – тогда пусть у вас не будет в организме дефицита витамина D, – пояснил Комаровский.

По словам врача, SARS-CoV-2 тут ни при чем.

– Тут, в принципе, любая инфекционная болезнь имеет более тяжелый и негативный прогноз, если в организме есть дефицит витамина D, – подчеркнул медик.

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